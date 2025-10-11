Matchs Amicaux
Argentine : Enzo Fernández quitte le rassemblement sur blessure
Mauvaise nouvelle pour l’Argentine. L’Albiceleste va devoir faire sans Enzo Fernández (24 ans) pour sa prochaine rencontre amicale. Le milieu de Chelsea a quitté le rassemblement des champions du monde en titre, suite à une blessure au genou.
🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ @Argentina – 16:56
#SelecciónMayor El futbolista de @ChelseaFC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha.Voir sur X
« Le footballeur Enzo Fernández est exclu de la tournée en raison d’une synovite au genou droit », a communiqué la sélection argentine sur son compte X officiel, ce samedi. Déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, les hommes de Lionel Scaloni défieront Porto Rico à Chicago, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 octobre prochain.
