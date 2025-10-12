Doha souhaite accueillir la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine

Le très attendu duel entre les Champions d’Europe et d’Amérique du Sud pourrait bien avoir lieu au stade de Doha. D’après Marca, le Qatar souhaiterait accueillir la prochaine Finalissima opposant l’Espagne, vainqueur de l’Euro 2024, à l’Argentine, championne de la Copa América. Le match, initialement difficile à programmer en raison d’un calendrier international chargé, devrait se tenir le 28 mars 2026, en plein cœur de la trêve internationale. La FIFA envisagerait même de bloquer cette date pour en faire un événement unique, sans autre match international prévu ce jour-là.

Si Doha est aujourd’hui en pole position pour organiser la rencontre, d’autres villes comme Miami ou Riyad ont également été envisagées. Le choix du Qatar s’expliquerait notamment par la qualité de ses infrastructures, son climat idéal à cette période de l’année et la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui y réside une grande partie de l’année. Si la décision se confirme, le stade Lusail, théâtre de la finale du Mondial 2022 remportée par l’Argentine, pourrait de nouveau accueillir un choc symbolique du football mondial.