L’Espagne libère Ferran Torres

Le staff de la sélection espagnole prend toutes les précautions possibles, notamment avec le FC Barcelone. Après le couac Lamine Yamal et la blessure de Dani Olmo, la Roja annonce que c’est au tour de Ferran Torres de quitter le rassemblement. Victime d’une surcharge musculaire, le joueur ne jouera pas face à la Bulgarie.

La suite après cette publicité

«Ferran Torres a été retiré de la liste des joueurs sélectionnés pour disputer le quatrième match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Bulgarie à Valladolid. Après avoir disputé le match contre la Géorgie à Elche, l’attaquant du FC Barcelone a signalé des douleurs musculaires qui ont été évaluées par les services médicaux de la RFEF, y compris la réalisation d’examens complémentaires, qui ont diagnostiqué une surcharge musculaire sans lésion anatomique associée. Compte tenu de la proximité du match contre la Bulgarie, conformément à la politique consistant à ne prendre aucun risque et à privilégier la santé du joueur, il a été décidé de le retirer de la sélection. Les services médicaux du FC Barcelone ont été informés de tous les détails», indique le communiqué.