L’UEFA veut réformer les matchs de qualifications pour la Coupe du Monde et l’Euro

Bientôt une réforme pour les matches de qualifications aux grandes compétitions internationales ? L’Équipe rapporte que l’UEFA envisage de révolutionner les qualifications pour la Coupe du monde et l’Euro en s’inspirant directement du modèle de la Ligue des champions. L’objectif est de mettre fin à l’ennui qui entoure ces campagnes, qui donnent lieu à des rencontres déséquilibrées entre grandes et petites nations. L’instance européenne veut donc redonner du prestige et de la compétitivité à ces matches face à la lassitude des supporters et à la perte d’intérêt des diffuseurs. Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a d’ailleurs évoqué la possibilité d’un système plus attractif et mieux adapté aux attentes modernes du public lors du « Football Summit » à Lisbonne.

La suite après cette publicité

Toujours selon L’Équipe, deux pistes principales sont à l’étude : utiliser la Ligue des Nations comme voie de qualification ou adopter un format proche de la Ligue des champions, avec un grand championnat unique ou deux groupes de 27 équipes. Cette formule garantirait des affiches entre les grosses sélections tout en préservant les chances des plus petites nations grâce à une répartition équilibrée. Si l’idée séduit les diffuseurs et les sponsors, sa mise en œuvre ne pourrait intervenir qu’après 2028, une fois les contrats actuels arrivés à leur terme.