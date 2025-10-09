Menu Rechercher
Commenter 24
Serie A

Le clan d’un crack argentin menace de choisir l’Italie

Par Aurélien Macedo
1 min.
Matías Soulé @Maxppp

Passé par la Juventus et désormais à l’AS Roma, Matias Soulé (22 ans) réalise un solide début de saison avec les Giallorossi. Déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 6 matches de Serie A, il n’a toutefois pas encore joué en sélection argentine. Convoqué en septembre 2024, il était resté sur le banc lors d’un match contre le Chili (3-0). Une situation qui ne plaît pas à son agent Martin Guastadisegno qui l’a fait savoir.

La suite après cette publicité

«Matias travaille dur pour l’équipe nationale ; c’est le seul jeune Argentin à ne pas avoir encore eu l’occasion de jouer une seule minute. Il devient un leader dans une grande équipe comme la Roma et mérite sa chance. Nous savons que l’Argentine a beaucoup de joueurs à ce poste, mais avec cette régularité, Matias mérite d’être appelé. Son rêve est de disputer une Coupe du monde. Soulé est Italo-argentin, et pour l’instant, je ne sais pas ce qui pourrait arriver si la situation avec l’Albiceleste ne se résout pas. Tout est en suspens pour le moment. Matias aurait légalement la possibilité d’être appelé en équipe nationale italienne» a-t-il déclaré à LaRoma24.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Rome
Argentine
Matías Soulé

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Rome Logo AS Rome
Argentine Flag Argentine
Matías Soulé Matías Soulé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier