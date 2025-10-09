Le clan d’un crack argentin menace de choisir l’Italie

Passé par la Juventus et désormais à l’AS Roma, Matias Soulé (22 ans) réalise un solide début de saison avec les Giallorossi. Déjà auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 6 matches de Serie A, il n’a toutefois pas encore joué en sélection argentine. Convoqué en septembre 2024, il était resté sur le banc lors d’un match contre le Chili (3-0). Une situation qui ne plaît pas à son agent Martin Guastadisegno qui l’a fait savoir.

La suite après cette publicité

«Matias travaille dur pour l’équipe nationale ; c’est le seul jeune Argentin à ne pas avoir encore eu l’occasion de jouer une seule minute. Il devient un leader dans une grande équipe comme la Roma et mérite sa chance. Nous savons que l’Argentine a beaucoup de joueurs à ce poste, mais avec cette régularité, Matias mérite d’être appelé. Son rêve est de disputer une Coupe du monde. Soulé est Italo-argentin, et pour l’instant, je ne sais pas ce qui pourrait arriver si la situation avec l’Albiceleste ne se résout pas. Tout est en suspens pour le moment. Matias aurait légalement la possibilité d’être appelé en équipe nationale italienne» a-t-il déclaré à LaRoma24.