Arsenal : la réaction amère de Mikel Arteta après le revers à Aston Villa

Arsenal a vécu un scénario cruel dans les dernières secondes face à Aston Villa (2-1), laissant filer de précieux points pour la course au titre. Dominés par séquences, les Gunners ont pourtant cru accrocher le point du nul, avant de craquer dans le chaos des derniers instants sur un but de Buendía (90e+5). Une défaite frustrante qui laisse un goût amer à Mikel Arteta, déjà tourné vers la réaction de son groupe après ce deuxième revers de la saison. Après la rencontre, le technicien espagnol s’est longuement exprimé sur TNT Sports, mêlant lucidité, regret et appel à la responsabilité individuelle.

La suite après cette publicité

« Vu la façon dont cela s’est terminé, c’est vraiment difficile à accepter. En première mi-temps, nous avons eu des occasions. (…) Après cela, nous avons commencé à contrôler le jeu et avons eu quelques bonnes occasions. Mais on est toujours sur le fil, surtout quand on ne gère pas bien le ballon après l’avoir récupéré. Nous n’avons pas bien fait cela en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons très bien commencé. Nous avons marqué le but, nous étions dominants. Mais ensuite, nous avons connu des périodes où le même problème est réapparu. Nous n’avions plus la domination, nous avons laissé des espaces. Nous avons perdu deux ballons qui auraient pu nous coûter le match avant le but. Et puis, nous n’avons pas marqué lorsque Declan (Rice) a centré le ballon vers Noni (Madueke) et Viktor (Gyökeres). Nous n’avons pas marqué et nous avons fini par perdre. C’est donc douloureux », a-t-il déclaré après cette deuxième contre-performance de suite en Premier League.