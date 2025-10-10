Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le but absolument exceptionnel de Kylian Mbappé contre l’Azerbaïdjan

Par Jordan Pardon
France 3-0 Azerbaïdjan

Et de 53 pour Kylian Mbappé. En marquant ce soir face à l’Azerbaïdjan au Parc des Princes, l’attaquant du Real Madrid revient à seulement quatre longueurs du recordman en Bleus, Olivier Giroud (57 réalisations). Il avait confié hier en conférence de presse ne pas savoir quand il battrait ce record, mais a priori, il ne lui faudra pas bien longtemps.

TF1
45+2'🚀💥 GOAAAAL ! Mbappé ouvre le score pour la France après un superbe numéro juste avant la mi-temps ! Allez les Bleus ! #FRAAZE
1-0 pour les Bleus !

Son 53e marqué ce soir est d’ailleurs un modèle du genre. À une quarantaine de mètres du but adverse, il s’embarquait dans un rush en solitaire : trois joueurs éliminés, puis un quatrième suivi d’un relais avec Ekitike, et une frappe chirurgicale pour permettre aux Bleus de passer devant au score (1-0). Il fallait bien une étincelle après une première mi-temps globalement endormante de l’équipe de France.

Pub. le - MAJ le
Eliminatoires CM - Europe
France
Kylian Mbappé

