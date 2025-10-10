EdF : le but absolument exceptionnel de Kylian Mbappé contre l’Azerbaïdjan
Et de 53 pour Kylian Mbappé. En marquant ce soir face à l’Azerbaïdjan au Parc des Princes, l’attaquant du Real Madrid revient à seulement quatre longueurs du recordman en Bleus, Olivier Giroud (57 réalisations). Il avait confié hier en conférence de presse ne pas savoir quand il battrait ce record, mais a priori, il ne lui faudra pas bien longtemps.
1-0 pour les Bleus !
> Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus :
Son 53e marqué ce soir est d’ailleurs un modèle du genre. À une quarantaine de mètres du but adverse, il s’embarquait dans un rush en solitaire : trois joueurs éliminés, puis un quatrième suivi d’un relais avec Ekitike, et une frappe chirurgicale pour permettre aux Bleus de passer devant au score (1-0). Il fallait bien une étincelle après une première mi-temps globalement endormante de l’équipe de France.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer