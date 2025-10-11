Ballon d’Or : Ibrahimovic a tranché entre Lamine Yamal et Dembélé
À 44 ans, Zlatan Ibrahimović conserve toujours le secret pour les punchlines bien senties. Invité à s’exprimer lors du festival du sport à Trente, l’ancien attaquant a plaisanté sur le fait de n’avoir jamais obtenu le Ballon d’Or. « J’ai laissé mes trophées à la maison avant de venir. Si j’ai des regrets pour le Ballon d’Or ? Ce n’est pas un regret, mais c’est très étrange de ne pas l’avoir gagné, s’est-il amusé devant le public hilare. Les meilleurs ne le gagnent pas toujours. Je n’ai même pas gagné la Ligue des champions, ce n’est un secret pour personne ».
Le Suédois a ensuite expliqué qu’il aurait attribué le dernier Ballon d’Or à Lamine Yamal plutôt qu’à Ousmane Dembélé en raison du talent du jeune Espagnol. « À qui l’aurais-je donné ? Il faut juger le joueur qui a fait la différence individuellement. Pour moi, c’est Yamal qui l’a fait ». Malgré son avis, Ibra a été désavoué par le panel de votants, car c’est bien le Parisien qui a obtenu le trophée le 22 septembre dernier, devançant son grand rival avec une avance de plus de 300 points (1 380 contre 1 059).
