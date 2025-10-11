Ballon d’Or : Ibrahimovic a tranché entre Lamine Yamal et Dembélé

À 44 ans, Zlatan Ibrahimović conserve toujours le secret pour les punchlines bien senties. Invité à s’exprimer lors du festival du sport à Trente, l’ancien attaquant a plaisanté sur le fait de n’avoir jamais obtenu le Ballon d’Or. « J’ai laissé mes trophées à la maison avant de venir. Si j’ai des regrets pour le Ballon d’Or ? Ce n’est pas un regret, mais c’est très étrange de ne pas l’avoir gagné, s’est-il amusé devant le public hilare. Les meilleurs ne le gagnent pas toujours. Je n’ai même pas gagné la Ligue des champions, ce n’est un secret pour personne ».

La suite après cette publicité

Le Suédois a ensuite expliqué qu’il aurait attribué le dernier Ballon d’Or à Lamine Yamal plutôt qu’à Ousmane Dembélé en raison du talent du jeune Espagnol. « À qui l’aurais-je donné ? Il faut juger le joueur qui a fait la différence individuellement. Pour moi, c’est Yamal qui l’a fait ». Malgré son avis, Ibra a été désavoué par le panel de votants, car c’est bien le Parisien qui a obtenu le trophée le 22 septembre dernier, devançant son grand rival avec une avance de plus de 300 points (1 380 contre 1 059).