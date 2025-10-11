Espagne, Barça : petite inquiétude pour Pedri

Sur-utilisé depuis plusieurs saisons (ce qui lui a d’ailleurs causé certaines blessures), Pedri va devoir être surveillé de près par le staff de la sélection espagnole. Comme le révèle Mundo Deportivo, le milieu de terrain du Barça a montré des signes de fatigue ces derniers jours.

Le club catalan a demandé à Luis de la Fuente et son staff de rester attentifs à la forme du joueur, alors que l’Espagne affrontera la Géorgie ce samedi, puis la Bulgarie mardi. Pour rappel, le Barça doit déjà composer avec de nombreuses blessures actuellement : Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Joan Garcia ou encore Raphinha sont tous à l’infirmerie.