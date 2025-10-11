Menu Rechercher
Romain Mabille, président du CUP, lâche ses vérités sur sa relation avec le PSG

Par Josué Cassé
1 min.
Les joueurs du PSG @Maxppp

Interrogé par ICI Paris Île-de-France, Romain Mabille, président du CUP, a tenu à mettre les choses au clair alors que certains évoquaient une possible rémunération du PSG pour son activité autour du club. Une rumeur totalement infondée à en croire les propos de l’intéressé.

«Bah, non, non à 100%. Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club, ça ne va pas ensemble, il y a conflit d’intérêt. Les gens ont souvent cette idée parce que ça se passe bien, mais si t’écoutes les gens, j’ai été payé par Mbappé, par Nasser… Je ne suis pas payé par tout le monde mais tous les gens qui me payent sont en guerre. Aucune personne du CUP n’est rémunérée par le club». Le message est passé !

