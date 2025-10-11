Menu Rechercher
Commenter 7
Eliminatoires CM - Europe

Espagne : Luis de la Fuente écarte Aymeric Laporte contre la Géorgie

Par Jordan Pardon
Aymeric Laporte célèbre le titre de champion d'Europe avec l'Espagne @Maxppp
Espagne Géorgie

Après avoir cartonné la Bulgarie (3-0) et la Turquie (6-0), l’Espagne reçoit la Géorgie ce samedi dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Une rencontre que ne jouera pas Aymeric Laporte, pourtant rappelé ces derniers jours suite au forfait de Dean Huijsen.

La suite après cette publicité

Le défenseur de Bilbao ne fait effectivement pas partie des 23 joueurs retenus par Luis de la Fuente pour ce match. Selon la presse espagnole, sa condition physique, pas encore optimale, serait la raison ayant motivé ce choix du sélectionneur espagnol. La Roja affrontera ensuite la Bulgarie mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Espagne
Aymeric Laporte

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Espagne Flag Espagne
Aymeric Laporte Aymeric Laporte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier