Eliminatoires CM - Europe
Espagne : Luis de la Fuente écarte Aymeric Laporte contre la Géorgie
Après avoir cartonné la Bulgarie (3-0) et la Turquie (6-0), l’Espagne reçoit la Géorgie ce samedi dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Une rencontre que ne jouera pas Aymeric Laporte, pourtant rappelé ces derniers jours suite au forfait de Dean Huijsen.
Le défenseur de Bilbao ne fait effectivement pas partie des 23 joueurs retenus par Luis de la Fuente pour ce match. Selon la presse espagnole, sa condition physique, pas encore optimale, serait la raison ayant motivé ce choix du sélectionneur espagnol. La Roja affrontera ensuite la Bulgarie mardi.
