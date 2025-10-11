Espagne : Dani Olmo met le FC Barcelone hors de lui

La tension risque de ne pas redescendre d’un cran entre le FC Barcelone, la fédération espagnole de football et Luis De La Fuente. Quelques semaines après la polémique née autour du cas Lamine Yamal, arrivé diminué en sélection, et reparti blessé, c’est la situation de Dani Olmo qui crispe à nouveau les rapports entre les deux institutions.

Lui aussi a été convoqué alors qu’il souffrait d’une gêne musculaire. Le Barça en avait informé le staff médical de la sélection, qui a pu le constater. Le milieu de 27 ans ne s’est même pas entraîné les premiers jours, avant de participer à la séance du vendredi, à la veille de la rencontre face à la Géorgie mais a rapidement stoppé ses efforts.

Le Barça est indigné

«Dani est arrivé avec quelques petits problèmes physiques et de la fatigue. Aujourd’hui, il n’était pas à l’aise et, au bout de 15 minutes, il a arrêté l’entraînement. Il est allé passer des examens» réagissait Luis De la Fuente 2h plus tard, alors qu’un communiqué médical tombait peu de temps après, informant du forfait de Dani Olmo pour la fin du rassemblement.

Le champion d’Europe 2024 est rentré à Barcelone mais ce nouvel épisode ne plaît pas du tout à son club. D’après le quotidien AS, c’est l’indignation qui règne au sein de la direction. Le rapport médical envoyé en amont conseillait la prudence. Le Barça ne comprend donc pas pourquoi son joueur s’est entraîné alors qu’il encourait un vrai risque.

Olmo également critiqué

Il va manquer environ 3 semaines de compétition. D’ailleurs, le joueur se voit également reprocher son manque de discernement. D’après les Culés, il aurait dû interpréter les signaux que son corps lui envoyait, et en faire part au staff de la Roja. Au lieu de ça, il n’a rien dit, craignant pour sa place dans le groupe, et à plus long terme pour le Mondial 2026. Voilà qui ne va pas arranger sa situation en club non plus.