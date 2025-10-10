Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

L’Espagne annonce le forfait de Dani Olmo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dani Olmo @Maxppp
Espagne Géorgie

Comme Luis De La Fuente le pressentait en conférence de presse, Dani Olmo est forfait pour le reste du rassemblement de l’équipe d’Espagne. Le milieu de terrain a ressenti une gêne lors de l’entrainement ce matin, confirmée par les examens médicaux passés dans la foulée.

Selección Española Masculina de Fútbol
Dani Olmo causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria.

#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
«Le joueur débutera sa convalescence lors du stage d’entraînement de l’équipe nationale et reviendra à Barcelone demain, tandis que le reste de l’équipe se rendra à Elche pour affronter la sélection géorgienne», dévoile le communiqué de la Roja.

