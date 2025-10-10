L’Espagne annonce le forfait de Dani Olmo

Comme Luis De La Fuente le pressentait en conférence de presse, Dani Olmo est forfait pour le reste du rassemblement de l’équipe d’Espagne. Le milieu de terrain a ressenti une gêne lors de l’entrainement ce matin, confirmée par les examens médicaux passés dans la foulée.

«Le joueur débutera sa convalescence lors du stage d’entraînement de l’équipe nationale et reviendra à Barcelone demain, tandis que le reste de l’équipe se rendra à Elche pour affronter la sélection géorgienne», dévoile le communiqué de la Roja.