Eliminatoires CM - Europe
L’Espagne annonce le forfait de Dani Olmo
1 min.
@Maxppp
Comme Luis De La Fuente le pressentait en conférence de presse, Dani Olmo est forfait pour le reste du rassemblement de l’équipe d’Espagne. Le milieu de terrain a ressenti une gêne lors de l’entrainement ce matin, confirmée par les examens médicaux passés dans la foulée.
La suite après cette publicité
Selección Española Masculina de Fútbol @SEFutbol – 14:19
Dani Olmo causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria.Voir sur X
ℹ️ Leer más:
#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
ℹ️ Leer más:
#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
«Le joueur débutera sa convalescence lors du stage d’entraînement de l’équipe nationale et reviendra à Barcelone demain, tandis que le reste de l’équipe se rendra à Elche pour affronter la sélection géorgienne», dévoile le communiqué de la Roja.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer