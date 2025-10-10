Le superbe but de Florian Thauvin pour son retour en Équipe de France

Son retour avait suscité de l’interrogation et était escorté de doutes. Finalement, Florian Thauvin a fait taire ses détracteurs ce vendredi face à l’Azerbaïdjan. Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans, qui n’avait plus été appelé depuis six ans, a inscrit le deuxième but de sa carrière internationale au bout de trois minutes sur le terrain.

En effet, trouvé sur un beau centre venu de la gauche, celui qui est entré à la place de Kylian Mbappé n’a pas hésité. Après un joli contrôle, l’ancien de l’OM a armé une reprise de volée précise du pied gauche. Un but qui a rapidement transformé les sifflets du Parc des Princes en des applaudissements mérités.