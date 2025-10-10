Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Le superbe but de Florian Thauvin pour son retour en Équipe de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp
France 3-0 Azerbaïdjan

Son retour avait suscité de l’interrogation et était escorté de doutes. Finalement, Florian Thauvin a fait taire ses détracteurs ce vendredi face à l’Azerbaïdjan. Auteur d’un bon début de saison avec le RC Lens, l’ailier de 32 ans, qui n’avait plus été appelé depuis six ans, a inscrit le deuxième but de sa carrière internationale au bout de trois minutes sur le terrain.

TF1
84' ⚽🤯 Surprise au Parc des Princes ! À peine entré en jeu, Florian Thauvin inscrit un magnifique but ! Et ça fait 3-0 pour nos Bleus ! #FRAAZE

> Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus :
En effet, trouvé sur un beau centre venu de la gauche, celui qui est entré à la place de Kylian Mbappé n’a pas hésité. Après un joli contrôle, l’ancien de l’OM a armé une reprise de volée précise du pied gauche. Un but qui a rapidement transformé les sifflets du Parc des Princes en des applaudissements mérités.

