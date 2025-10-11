CdM 2026 : les Bleus seront qualifiés lundi soir si…

L’équipe de France peut valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 lundi soir à Reykjavik. Après leur succès 3-0 contre l’Azerbaïdjan vendredi, les Bleus restent invaincus dans le groupe D avec trois victoires en autant de matchs. Pour obtenir leur billet directement, ils devront battre l’Islande et espérer que l’Ukraine ne l’emporte pas face à l’Azerbaïdjan.

Avec sept points d’avance sur leur poursuivant, une victoire combinée à un résultat favorable de l’Ukraine garantirait aux hommes de Didier Deschamps la première place du groupe et donc une qualification directe pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet 2026.