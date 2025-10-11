Eliminatoires CM - Europe
CdM 2026 : les Bleus seront qualifiés lundi soir si…
1 min.
@Maxppp
L’équipe de France peut valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 lundi soir à Reykjavik. Après leur succès 3-0 contre l’Azerbaïdjan vendredi, les Bleus restent invaincus dans le groupe D avec trois victoires en autant de matchs. Pour obtenir leur billet directement, ils devront battre l’Islande et espérer que l’Ukraine ne l’emporte pas face à l’Azerbaïdjan.
La suite après cette publicité
Avec sept points d’avance sur leur poursuivant, une victoire combinée à un résultat favorable de l’Ukraine garantirait aux hommes de Didier Deschamps la première place du groupe et donc une qualification directe pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet 2026.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer