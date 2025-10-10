EdF : Hugo Ekitike promet du lourd avec Kylian Mbappé

Pas de but mais une première titularisation encourageante avec les Bleus ce soir pour Hugo Ekitike. Aligné en pointe aux côtés de Kylian Mbappé face à l’Azerbaïdjan (3-0), l’attaquant de Liverpool s’est affirmé comme un relais fiable et sa mobilité a aussi souvent ouvert des espaces à son ex-coéquipier, pour qui il a d’ailleurs été passeur décisif en première période. Au micro de TF1, Ekitike s’est justement montré optimiste à l’idée d’être associé de nouveau à Mbappé.

«Ça fait longtemps que j’ai joué avec Kylian, ça remonte à l’époque de Paris. Je pense que c’est quelqu’un que je connais assez bien, avec le temps, on va trouver de bonnes connexions et je suis sûr que ça va bien marcher », a confié l’ancien joueur du PSG.