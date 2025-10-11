Eliminatoires CM - Europe
Qualifs CdM 2026 : Andorre accroche la Lettonie
Pas de vainqueur dans le choc des petits entre la Lettonie et Andorre. Dans le cadre de la sixième journée de qualification à la Coupe du Monde 2026, les deux nations se sont quittées sur un match nul (2-2).
San Nicolas avait ouvert le score pour Andorre (33e), avant que Zelenkovs n’égalise (41e). Gutkovskis a permis aux Lettons de prendre l’avantage, mais le jeune Ian Oliveira a finalement arraché le point du nul pour sa nation. La Lettonie est 4e avec 5 points. Andorre est dernier avec un point.
