Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : Andorre accroche la Lettonie

Par Jordan Pardon
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp
Lettonie 2-2 Andorre

Pas de vainqueur dans le choc des petits entre la Lettonie et Andorre. Dans le cadre de la sixième journée de qualification à la Coupe du Monde 2026, les deux nations se sont quittées sur un match nul (2-2).

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Flag Lettonie Lettonie 5 6 -4 1 2 3 4 8
5 Flag Andorre Andorre 1 6 -10 0 1 5 2 12

San Nicolas avait ouvert le score pour Andorre (33e), avant que Zelenkovs n’égalise (41e). Gutkovskis a permis aux Lettons de prendre l’avantage, mais le jeune Ian Oliveira a finalement arraché le point du nul pour sa nation. La Lettonie est 4e avec 5 points. Andorre est dernier avec un point.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Andorre
Lettonie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Andorre Flag Andorre
Lettonie Flag Lettonie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier