Qualifs CdM 2026 : Andorre accroche la Lettonie

Pas de vainqueur dans le choc des petits entre la Lettonie et Andorre. Dans le cadre de la sixième journée de qualification à la Coupe du Monde 2026, les deux nations se sont quittées sur un match nul (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lettonie 5 6 -4 1 2 3 4 8 5 Andorre 1 6 -10 0 1 5 2 12

San Nicolas avait ouvert le score pour Andorre (33e), avant que Zelenkovs n’égalise (41e). Gutkovskis a permis aux Lettons de prendre l’avantage, mais le jeune Ian Oliveira a finalement arraché le point du nul pour sa nation. La Lettonie est 4e avec 5 points. Andorre est dernier avec un point.