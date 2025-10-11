Brésil : la sortie forte de Vinícius Júnior sur Carlo Ancelotti

Depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne, la relation déjà gagnante entre le technicien italien et Vinicius Jr continue de porter ses fruits. Après avoir brillé ensemble au Real Madrid, les deux hommes semblent bien partis pour reproduire cette alchimie sous le maillot de la Seleção. Vendredi, lors de la victoire en match amical contre la Corée du Sud (5-0), l’attaquant brésilien s’est encore distingué avec un but et une passe décisive.

Après sa prestation, il n’a pas caché son admiration pour son entraîneur. « C’est très facile à dire. Il a toujours été le meilleur entraîneur que j’ai eu, celui qui m’a donné le plus de confiance, avec qui j’ai le mieux joué. Ici avec la sélection, j’ai déjà marqué deux buts et fait une passe décisive en trois matchs. Les progrès que j’ai réalisés avec lui sont évidents, et j’espère continuer ainsi pour réussir une excellente Coupe du monde », a confié Vinicius. Au total, ce dernier a inscrit 92 buts et délivré 60 passes décisives avec Ancelotti sur le banc, que ce soit en club ou en sélection.