Mahamadou Sangaré, le titi parisien qui casse tout à Manchester City

Sa campagne de Youth League avec le PSG la saison dernière n’avait laissé aucun observateur indifférent, surtout pas Manchester City qui a tout fait pour l’attirer cet été. À 18 ans, Mahamadou Sangaré a pris le pari de rejoindre l’Angleterre seulement deux ans après son arrivée au PSG. Recruté à Montrouge à l’été 2023 après avoir terminé meilleur buteur de U17 national, le natif de Bamako n’aura pas eu besoin de bien longtemps avant de rééditer ses exploits. Pendant que l’épineuse question du numéro 9 cristallisait les débats à Paris, lui empilait les buts en Youth League.

Il a d’ailleurs terminé co-meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations (ex æquo avec l’Ukrainien du Dynamo Kiev Matviy Ponomarenko et l’Autrichien de Leipzig Phillip Verhounig), suscitant l’attention de nombreux clubs alors qu’il n’avait toujours pas signé pro avec le PSG. Après son triplé face à l’Atlético de Madrid en novembre, le quotidien espagnol AS écrivait : « le match s’est décidé en première mi-temps (4-0), au cours de laquelle Sangaré et Mbaye ont été inarrêtables, et ont brutalement puni les défenseurs de l’Atlético ». Le premier s’est depuis attiré les services de Mohamed Sissoko, ex-joueur de Liverpool ou encore du PSG aujourd’hui dirigeant de la société LSM Leading Management.

Il vient de claquer un triplé contre Monaco

S’il a longtemps été question d’un premier contrat pro à Paris, c’est bien sous les couleurs des Skyblues que l’attaquant franco-malien se régale actuellement. Depuis le début de saison, Sangaré cumule 7 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues, dont 3 en 2 matchs de Youth League. C’est Monaco qui en a d’ailleurs fait les frais puisque le gaucher a claqué un triplé et une passe décisive face aux Monégasques.

David Suarez, coach des U19 et espoirs au PSG, déclarait récemment à son sujet sur RMC : « il a une zone préférentielle qui est côté droit sur le terrain plutôt pour finir sur son pied gauche. Il a cette capacité à finaliser, à être dans la surface. Comme Ousmane Dembélé contre Liverpool, il doit être capable de changer de rythme et c’est un curseur qu’il doit aller chercher. Il est capable de monter à 35-36km/h, il est aussi intéressant quand il participe au jeu côté droit, quand il rentre ou qu’il prend la profondeur et qu’il se retrouve en un contre un ou dans des zones de finition ».