Portugal : le démenti de Roberto Martinez sur le PSG

À l’heure où l’équipe de France et le Paris Saint-Germain entretiennent des relations très compliquées (cas Dembélé, Doué, Barcola), le Portugal a lui aussi eu maille à partir avec le club de la capitale. Cette fois, c’est à cause de João Neves. Blessé avec Paris et forfait face au FC Barcelone, le milieu lusitanien avait été appelé par Roberto Martinez pour les matches de cette trêve internationale. De quoi agacer les champions de France. Depuis, Neves a été libéré par sa sélection et Martinez assure que tout va bien avec les Rouge et Bleu.

« Notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit à l’extérieur est faux. La communication est bonne. Nous avions la possibilité que João (Neves) joue le dernier match. Il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l’avenir. Nous ne faisons pas appel à des joueurs qui ne sont pas aptes. Il n’y a pas de confusion, il s’agit simplement d’une situation dans laquelle Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avons l’occasion de montrer le même niveau avec des joueurs différents. Nous disposons d’une polyvalence très importante pour créer un groupe très fort », a-t-il confié en conférence de presse.