PSG : Maxwell encense Nuno Mendes

Depuis le début de saison, Nuno Mendes impressionne. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis la dernière cuvée avec le PSG, le défenseur gauche portugais montre qu’il sait tout faire sur un terrain. Doté d’un bagage technique et physique époustouflant, Mendes est presque infranchissable défensivement et réalise des prestations bluffantes offensivement. Des performances qui impressionnent même chez d’anciens joueurs du club de la capitale.

Interrogé par Ligue 1+, Maxwell s’est montré dithyrambique au sujet de son jeune successeur : «Nuno Mendes, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c’est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C’est un joueur fantastique. Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c’est super compliqué de le dribbler parce qu’il ne donne pas beaucoup d’espace aux attaquants. Défensivement, il donne cette assurance à l’équipe.»