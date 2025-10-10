Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Maxwell encense Nuno Mendes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp

Depuis le début de saison, Nuno Mendes impressionne. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis la dernière cuvée avec le PSG, le défenseur gauche portugais montre qu’il sait tout faire sur un terrain. Doté d’un bagage technique et physique époustouflant, Mendes est presque infranchissable défensivement et réalise des prestations bluffantes offensivement. Des performances qui impressionnent même chez d’anciens joueurs du club de la capitale.

La suite après cette publicité

Interrogé par Ligue 1+, Maxwell s’est montré dithyrambique au sujet de son jeune successeur : «Nuno Mendes, sa vitesse est incroyable. Avec le ballon, c’est difficile de maintenir une vitesse comme il le fait. C’est un joueur fantastique. Nuno est agressif, il va vite. Je pense que c’est super compliqué de le dribbler parce qu’il ne donne pas beaucoup d’espace aux attaquants. Défensivement, il donne cette assurance à l’équipe.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Nuno Mendes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nuno Mendes Nuno Mendes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier