Cafu s’enflamme pour le Brésil

Par André Martins
1 min.
Rodrygo Goes a inscrit un doublé contre le Corée du Sud @Maxppp
Corée du Sud 0-5 Brésil

Large vainqueur de la Corée du Sud en amical (0-5), avec notamment un doublé de Rodrygo, la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti a impressionné, jusqu’à même ses légendes, à l’image de l’ex-arrière droit Cafu.

ge
🇧🇷 Cafu, sobre a seleção brasileira de Carlo Ancelotti: "Vejo com chances de ganhar a Copa do Mundo".

#futebol #seleçãobrasileira #cafu #ge
Ce dernier, après avoir participé à un match caritatif entre les légendes du Brésil et celles de l’Italie, a encensé la Seleção actuelle, qui, selon lui, aurait ses chances à la Coupe du Monde 2026. « Je nous vois avec des chances de gagner la Coupe du Monde », a déclaré l’ancien joueur de la Roma et de l’AC Milan. Une hypothèse ambitieuse pour un Brésil qui a conclu la phase de qualifications à la 5ᵉ place, avec 10 points de moins que l’Argentine, première au classement.

