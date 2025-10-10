Brésil : Rodrygo envoie un sacré message à Xabi Alonso !

8 petites apparitions, 2 titularisations et 2 passes décisives… Depuis le début de la saison, Rodrygo ronge son frein. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, l’international brésilien (34 sélections, 9 buts) n’est, aujourd’hui, plus considéré comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Avec l’arrivée de Franco Mastantuono et la montée en puissance d’Arda Güler, le natif d’Osasco se contente désormais de quelques bouts de match. Un déclassement douloureux qui ne lui a toutefois pas coûté sa place en sélection…

Appelé par Carlo Ancelotti pour ce rassemblement d’octobre, l’ancien joueur de Santos a ainsi profité du premier match amical de la Seleção face à la Corée du Sud, ce vendredi, pour prouver qu’il restait l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Aligné sur le front de l’attaque brésilienne aux côtés de Vinicius Junior, Matheus Cunha et Estêvão, le droitier d’1m74 a tout simplement fait vivre un véritable calvaire aux ouailles de Myung-Bo Hong.

Rodrygo débloque son compteur but !

Dans un rôle de numéro 10, le Madrilène a sublimé cette rencontre. Juste techniquement, impliqué dans le travail défensif et surtout clinique aux abords du but adverse, le joueur de 24 ans s’offrait un doublé à l’occasion du festival offensif des Brésiliens (5-0). Et que dire de ses réalisations… Trouvé par Vinicius dans la surface, Rodrygo s’effaçait avant d’être servi par Casemiro. La suite ? Un contrôle soyeux, un crochet efficace et une frappe enroulée parfaite pour faire le break (41e). Porté par ce but génial, le numéro 11 des Merengues confirmait au retour des vestiaires.

Dans le sillage d’un Estêvão, auteur d’un doublé et tout aussi brillant, Rodrygo profitait ensuite d’un service parfait de Vinicius Junior pour inscrire le quatrième but de la Seleção (son deuxième depuis le début de la saison). Grand artisan du large succès brésilien, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 à Madrid espère désormais confirmer lors de la seconde rencontre amicale prévue face au Japon. Une chose est sûre, cette masterclass livrée ce vendredi apparaît comme un joli message envoyé à Xabi Alonso…