Eliminatoires CM - Europe

Espagne : Dani Olmo s’est blessé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Dani Olmo @Maxppp
Espagne Géorgie

Voilà qui risque de ne pas arranger les rapports entre la fédération espagnole et le FC Barcelone. À la veille de recevoir la Géorgie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Dani Olmo a dû quitter l’entraînement du jour prématurément. Il devrait être forfait pour la rencontre de demain, assure Marca. Selon le quotidien espagnol, le milieu de terrain de 27 ans est touché au mollet et risque de manquer le reste de cette trêve internationale avec la Roja.

Des examens médicaux prévus cet après-midi donneront plus d’indications quant à l’étendue de la blessure. «Dani est arrivé avec quelques petits problèmes physiques et de la fatigue. Aujourd’hui, il n’était pas à l’aise et, au bout de 15 minutes, il a arrêté l’entraînement. Il est allé passer des examens» a confirmé peu après Luis De La Fuente en conférence de presse. Déjà en difficulté dans son club, l’ancien du RB Leizpig n’avait pas besoin de ça.

Pub. le - MAJ le
