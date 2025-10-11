Menu Rechercher
Barça : mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Par Josué Cassé
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp

Initialement convoqué par l’Espagne avant d’être libéré en raison d’une rechute de sa blessure, Lamine Yamal est de retour à Barcelone. L’occasion pour la star barcelonaise de suivre un programme de rééducation intense.

Pour autant, selon les dernières informations de Mundo Deportivo, le génie de 18 ans ne sera pas remis à temps pour participer à la rencontre contre Girona. L’attaquant espagnol devrait, en revanche, être prêt pour le choc face au Real Madrid

Pub. le - MAJ le
