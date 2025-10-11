Menu Rechercher
Joan Garcia confirme son absence pour le Clásico

Par André Martins
1 min.
Joan García Colomer @Maxppp
Real Madrid Barcelone

Le gardien du FC Barcelone, Joan Garcia, poursuit sa convalescence après une opération du ménisque interne du genou gauche subie le 27 septembre, suite à une blessure survenue deux jours plus tôt lors du match contre Oviedo. Présent au Palau Blaugrana pour assister au match d’Euroligue entre le Barça et le Valencia Basket, l’Espagnol a néanmoins confirmé que son retour n’est pas prévu avant le Clásico contre le Real Madrid le 26 octobre. Il espère un retour « dans un mois, plus ou moins », si la progression continue au même rythme.

Il pourrait manquer jusqu’à six rencontres, dont celles face à Girona, l’Olympiakos, Elche, Bruges et le Celta, en raison d’une absence estimée à environ six semaines. Malgré cela, le joueur a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. « La récupération se passe très bien », a-t-il déclaré à Movistar, avant d’ajouter : « on verra comment j’évolue, mais pour l’instant, tout va bien ».

Pub. le - MAJ le
