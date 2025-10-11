Joan Garcia confirme son absence pour le Clásico

Le gardien du FC Barcelone, Joan Garcia, poursuit sa convalescence après une opération du ménisque interne du genou gauche subie le 27 septembre, suite à une blessure survenue deux jours plus tôt lors du match contre Oviedo. Présent au Palau Blaugrana pour assister au match d’Euroligue entre le Barça et le Valencia Basket, l’Espagnol a néanmoins confirmé que son retour n’est pas prévu avant le Clásico contre le Real Madrid le 26 octobre. Il espère un retour « dans un mois, plus ou moins », si la progression continue au même rythme.

Il pourrait manquer jusqu’à six rencontres, dont celles face à Girona, l’Olympiakos, Elche, Bruges et le Celta, en raison d’une absence estimée à environ six semaines. Malgré cela, le joueur a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. « La récupération se passe très bien », a-t-il déclaré à Movistar, avant d’ajouter : « on verra comment j’évolue, mais pour l’instant, tout va bien ».