Menu Rechercher
Commenter
Liga

Barça : Cubarsí lance le Clásico et encense Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
1 min.
Pau Cubarsí sous le maillot du Barça. @Maxppp

Après la déroute face à Séville en Liga pour le Barça, c’est le Clásico qui se rapproche désormais. Pau Cubarsí, jeune défenseur central du Barça, ne cache pas la difficulté que représentent certains adversaires du Real Madrid dans une interview accordée à AS : « en tant que défenseur central, c’est plus difficile pour moi d’arrêter Mbappé que Bellingham. Parce qu’il est rapide, il conclut dès sa première touche et peut marquer. » L’attaquant français impose selon lui un défi physique et technique majeur.

La suite après cette publicité

Le grand Clásico se jouera dans quelques semaines, et Cubarsí souligne l’importance et l’intensité de ce genre de match : « ce sera sûrement le cas à nouveau, car le Clásico est la plus grande rivalité du football. Nous rêvons tous de disputer ce match, toujours décisif et imprévisible, qu’une équipe soit meilleure que l’autre ou vice-versa. Le prochain, le 26, sera un affrontement compliqué et difficile, et même si la Liga est longue, il est vrai que les Clásicos décident presque toujours du titre. Madrid est en bonne forme, mais je pense que ça sera bénéfique pour le Barça. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid
Pau Cubarsí
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier