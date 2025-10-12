Kylian Mbappé revient sur sa perte de poids impressionnante

Dans son grand entretien accordé à Movistar, Kylian Mbappé est revenu sur plusieurs sujets à la télé espagnole, dont notamment sa perte de poids affichée l’été dernier. Plusieurs photos tirées de l’entraînement du Real Madrid avait surpris les internautes.

«Oui ! Quand j’étais malade, j’ai beaucoup perdu, environ sept kilos. Mais, au final, j’en ai récupéré deux ou trois. Et je me sens bien. J’ai un peu moins de kilos que l’année dernière, tout bien dans l’ensemble, mais je me sens très bien comme ça», a-t-il déclaré. Un changement physique qui semble porter ses fruits vu l’énorme début de saison de Kylian Mbappé, auteur de 17 buts toutes compétitions confondues.