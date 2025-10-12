Real Madrid : la grosse mise au point de Kylian Mbappé sur sa relation avec Vinícius Júnior

Kylian Mbappé marche sur l’eau en ce début d’exercice 2025-2026. Buteur, ce vendredi soir, face à l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus brille de mille feux, que ce soit en sélection ou sous la tunique madrilène. La donne est simple : depuis la reprise, le numéro 10 des Merengues totalise 15 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Un départ canon qui tranche toutefois avec sa première saison du côté de Madrid. Malgré des statistiques impressionnantes (44 buts et 5 offrandes en 59 matches), le Bondynois a, en effet, été régulièrement critiqué, notamment pour son rendement défensif ou son manque de complicité sur le front de l’attaque madrilène. Lors d’un entretien télévisé accordé à Movistar, l’ancien buteur du PSG a d’ailleurs tenté d’expliquer cette difficile acclimatation.

« Quand je suis arrivé, le club m’a dit de rester à la maison, car les gens m’attendaient beaucoup dans la ville. Les premiers mois ont donc été un peu plus compliqués dans ce domaine. Le club m’a dit qu’ils m’attendaient partout. Mais maintenant, je sors plus souvent de la maison… et les madrilènes, pour être honnête, respectent beaucoup la vie privée. Bien sûr, certains vous demandent des choses et c’est normal, ça fait partie de ma vie. Mais les gens sont très sympathiques, ils veulent toujours aider. Ils sont affectueux avec ma famille, qui ne connaît pas l’espagnol. Et ce sont des détails qui sont perceptibles. Ce que j’aime beaucoup », a tout d’abord détaillé KM10 dans des propos relayés par le quotidien AS.

Mbappé n’a aucun problème avec Vinícius

Plus que jamais déterminé à l’idée de tout rafler sur le plan collectif et individuel, le Français de 26 ans a également profité de cette sortie médiatique pour réaffirmer ses ambitions. « C’est une année très importante pour nous, pour le Real Madrid et pour la France. Nous devons rester concentrés sur ce que nous avons à faire. Comme je l’ai dit, nous avons bien commencé la saison, nous sommes leaders en Liga et bien en Ligue des champions. Nous avons commencé à comprendre ce que l’entraîneur attendait de nous… Mais je pense que nous devons nous améliorer si nous voulons arriver là où nous voulons aller ». De plus en plus à l’aise au sein du collectif merengue, le droitier d’1m78 est, enfin, revenu sur sa relation avec une autre star de la Casa Blanca : Vinícius Júnior.

Alors que de nombreux observateurs one régulièrement pointé du doigt le manque d’alchimie entre les deux leaders d’attaque de la formation madrilène, Mbappé a, lui, tenu à mettre les choses au clair. « Je pense que ce n’est pas une question d’Espagne. Les humains, directement, sont comme ça. C’est arrivé en France aussi. Deux joueurs célèbres dans la même équipe… qui fait vendre beaucoup de papier. La vérité est que j’ai une très bonne relation avec Vinicius. Beaucoup mieux cette année, parce que nous nous connaissons beaucoup mieux. C’est un grand joueur et en tant que personne, il est très bon. Et c’est normal. Nous savons que les gens vont parler de nous pour tout. Mais nous avons le même objectif : aider le Real Madrid et gagner des titres. Et je pense que si nous voulons les gagner, nous devons être tous les deux à notre meilleur niveau. Et aider toute l’équipe ». Voilà qui est dit !