Real Madrid : Mbappé compare Ancelotti et Xabi Alonso

Après une première saison riche au Real Madrid sous la houlette de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a entamé son deuxième exercice dans la campagne espagnole avec un nouvel entraîneur. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc de la Casa Blanca marquait une véritable page qui se tournait avec le départ de l’un des tacticiens les plus légendaires de l’histoire du club espagnol et du football mondial. Dans un entretien accordé à Movistar, l’attaquant des Bleus a d’ailleurs comparé ces deux coachs.

La suite après cette publicité

«Ce sont deux personnes différentes, deux personnes qui ont vécu des choses différentes. Deux générations d’entraîneurs qui se croisent. Ancelotti est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire. Un entraîneur qui, quand on arrive dans son vestiaire, est heureux. C’est quelqu’un qui est toujours proche des joueurs, qui essaie toujours d’aider. Et Xabi veut aussi beaucoup aider, mais c’est un entraîneur plus jeune, quelqu’un qui doit prouver plus que Carlo… Carlo n’a pas besoin de prouver quoi que ce soit (rires). Xabi est beaucoup plus jeune et vous pouvez voir qu’il veut prouver, réaliser des choses avec le Real Madrid. Qu’il s’agit de sa première grande opportunité dans le meilleur club du monde. Nous allons essayer de l’aider, d’essayer ce qu’il veut de nous. Et d’essayer de remporter le plus de titres possible pour le Real Madrid». Peu importe le coach, Kylian Mbappé sait tirer du positif de chaque méthode.