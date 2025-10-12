Le message capital de Mbappé sur la dépression et les réseaux sociaux

Interrogé au sujet des réseaux sociaux, Kylian Mbappé n’a pas hésité à expliquer les dangers de ces outils : «C’est normal. Avant d’aller en ligne, il faut accepter certaines choses. Accepter que les gens puissent être brutaux avec soi, sa famille, son entourage, son club… si on accepte tout ça, on peut les regarder. Mais sinon, on ne les regarde pas. On a beaucoup de choses à faire avant de penser aux réseaux sociaux. Mais il y a des gens motivés à les regarder, qui aiment savoir ce qui s’y écrit. Et c’est aussi acceptable. Il n’y a pas qu’une seule solution. Si ça vous fait ressortir le meilleur, c’est bien aussi. Je pense que j’ai vécu beaucoup de choses. Je suis un joueur très célèbre, qui a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Et chaque expérience, comme les erreurs que l’on commet, nous aide dans notre carrière. J’en ai fait beaucoup, et j’en suis fier, car elles ne sont pas très graves, et pourtant elles nous aident à progresser. Pour devenir la personne que je suis aujourd’hui. Quelqu’un qui peut être très performant sur le terrain, mais dans la vie, c’est normal : il y a des moments heureux et des moments tristes ; il y a des choses que l’on sait faire, d’autres non… L’essentiel est d’écouter. Et de ne pas toujours faire la même chose».

Dans la suite de son entretien, Mbappé a également mis sur la table le sujet de la dépression, qui est de plus en plus mis en avant par les sportifs et les acteurs : «C’est un problème qu’il faut aborder sérieusement. Beaucoup de jeunes ont des problèmes avec les réseaux sociaux et ont besoin d’aide. Il ne faut pas fermer les yeux, mais plutôt écouter et être présent. Nous, les joueurs, savons ce que c’est que d’être critiqués, mais cela fait partie de notre métier. Je ne dis pas que c’est juste ou logique, mais quand on signe pour devenir joueur, on sait qu’on va devenir célèbre, et ce genre de choses peut arriver. Le problème, c’est quand quelqu’un qui n’a pas signé pour vivre une telle expérience lui arrive. Il faut s’en occuper. C’est un problème très important, et c’est très dommageable dans le monde d’aujourd’hui», a-t-il déclaré. Un message d’importance mondial.