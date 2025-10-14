Équipe de France : le vestiaire enrage après la mauvaise soirée en Islande !

Les Bleus au Mondial 2026, ce ne sera pas pour tout de suite. Alors qu’ils avaient fait le plus dur en renversant l’Islande à l’heure de jeu, sur sa pelouse, les hommes de Didier Deschamps ont été rattrapés quelques minutes plus tard et concèdent un match nul décevant (2-2). Un score qui ne remet pas la qualification en jeu, puisqu’ils sont toujours en tête, mais qui oblige les tricolores à ne pas se manquer pour la dernière trêve de novembre, contre l’Ukraine, deuxième du groupe et un déplacement en Azerbaïdjan.

Et si Didier Deschamps a crié au scandale après plusieurs décisions arbitrales qui ne lui ont pas plu, le vestiaire des Bleus s’est montré frustré de ce résultat. «On n’aurait pas dû encaisser ce premier but. Leur bloc était très bas, on a quand même réussi à marquer deux fois. On a eu un manque d’attention. On repart avec un point. Ce sont les aléas des matches, il ne faut pas parler des arbitres. On se concentre sur nous. On a su revenir à 2-1, mais on n’a pas été vigilants. Il aurait fallu rester concentrés après notre deuxième but», assurait Christopher Nkunku au micro de TF1.

Jules Koundé reconnaît son erreur

Avec une défense tricolore pointée du doigt au moment de deuxième but islandais et une erreur de placement du barcelonais Jules Koundé, qu’il regrette amèrement. «Je n’ai pas revu le but, mais j’ai la sensation que je peux faire beaucoup mieux. On se fait transpercer un peu facilement et après, j’ai un mauvais réflexe de monter, de faire ce pas en avant alors qu’il fallait tout simplement reculer. On va dire que c’est un peu comme ça qu’on défend en club et malheureusement, c’est un mauvais réflexe qui coûte cher. J’aurais pu mieux faire sur ce but», a reconnu le Catalan en zone mixte.

«Cela a été compliqué contre une équipe qui a mis le bus devant sa surface, surtout après le but. C’était à nous de trouver les solutions,» a également ajouté Manu Koné, qui s’est plaint d’une faute sur lui au moment du premier but adverse : «je pense qu’il y a faute, il me pousse, ça veut dire qu’il ne joue pas le ballon avant le but. Mais même si on trouve ça un peu injuste, c’est la décision de l’arbitre».