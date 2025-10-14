Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : le joli record des Bleus face à l’Islande malgré le nul

La sélection islandaise @Maxppp
Islande 2-2 France

Lundi soir, malgré une possession écrasante, l’équipe de France n’a pas semblé totalement souveraine dans son match contre l’Islande à Reykjavik, la faute à une défense friable et à un manque d’inspiration en attaque. Cela vaut ce que ça vaut, mais malgré le match nul (2-2), les joueurs de Didier Deschamps peuvent au moins se féliciter d’avoir prolongé une série impressionnante face à leur adversaire.

L’Equipe rappelle que les Bleus n’ont perdu aucun de leurs 17 matchs contre les Islandais, affichant un bilan de douze victoires et cinq nuls. Cela fait de l’Islande la nation que la France a le plus souvent croisée sans jamais concéder la défaite. Une statistique qui place l’équipe de France comme la bête noire de l’Islande, mais qui accentue encore davantage le sentiment de défaite après ce match nul.

