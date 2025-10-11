EdF : les belles paroles de Khéphren Thuram pour son frère Marcus
Khéphren Thuram est sorti de la zone mixte ce vendredi soir avec la satisfaction du devoir accompli après la victoire (3-0) de la France contre l’Azerbaïdjan. « Je ne sais pas, je vais regarder ma prestation plus tard. Je suis juste content d’avoir pris les trois points », a-t-il confié, préférant se concentrer sur le collectif plutôt que sur ses performances individuelles. Le milieu des Bleus se projette match après match et séance après séance, sans encore penser à la Coupe du Monde.
L’ancien Niçois a également savouré sa première titularisation en équipe de France, et pas n’importe où. Au Parc des Princes, devant sa famille : « Je suis très fier d’avoir connu ma première titularisation, surtout à Paris, où j’ai grandi, devant ma famille. Je sais que mon frère est fier de moi, et c’est le plus important », a-t-il ajouté, rendant hommage à Marcus Thuram tout en soulignant l’émotion particulière de ce moment pour lui.
