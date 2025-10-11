Menu Rechercher
EdF : les belles paroles de Khéphren Thuram pour son frère Marcus

France 3-0 Azerbaïdjan

Khéphren Thuram est sorti de la zone mixte ce vendredi soir avec la satisfaction du devoir accompli après la victoire (3-0) de la France contre l’Azerbaïdjan. « Je ne sais pas, je vais regarder ma prestation plus tard. Je suis juste content d’avoir pris les trois points », a-t-il confié, préférant se concentrer sur le collectif plutôt que sur ses performances individuelles. Le milieu des Bleus se projette match après match et séance après séance, sans encore penser à la Coupe du Monde.

L’ancien Niçois a également savouré sa première titularisation en équipe de France, et pas n’importe où. Au Parc des Princes, devant sa famille : « Je suis très fier d’avoir connu ma première titularisation, surtout à Paris, où j’ai grandi, devant ma famille. Je sais que mon frère est fier de moi, et c’est le plus important », a-t-il ajouté, rendant hommage à Marcus Thuram tout en soulignant l’émotion particulière de ce moment pour lui.

