Chelsea : Marc Guiu tacle Hansi Flick sur son départ du Barça

À un peu plus d’un mois du match entre Chelsea et le FC Barcelone en Ligue des champions, Marc Guiu pourrait recroiser brièvement son ancien club. Parti du Barça en juillet 2024 pour Stamford Bridge, l’attaquant de 19 ans peine encore à trouver sa place dans l’effectif d’Enzo Maresca. Envoyé en prêt à Sunderland pour gagner du temps de jeu, il a finalement été rappelé à Londres pour pallier la blessure de Liam Delap. Durant la trêve internationale, Guiu est revenu sur son départ dans une interview accordée à TV3, dans laquelle il avoue ne pas avoir senti que le club catalan comptait sur lui.

« Sincèrement, j’aurais peut-être pu jouer un peu plus, mais on voyait déjà que le club avait d’autres projets. Il y avait Lewandowski et ils venaient de recruter Vitor Roque. C’était clair que je n’avais pas ma place là-bas », a-t-il expliqué. Le départ de Xavi et l’arrivée de Hansi Flick ont aussi pesé dans la balance : « La seule fois où j’ai parlé avec Hansi Flick, il m’a simplement dit qu’il me souhaitait bonne chance. » Déçu de ne pas avoir reçu plus d’attention, Guiu a tranché : « J’aurais aimé que l’entraîneur m’appelle, mais ça n’a pas été le cas. J’ai fini par comprendre que la situation n’était pas bonne pour moi, et j’ai décidé de partir. »