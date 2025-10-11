Newcastle annonce son nouveau directeur sportif

Depuis plusieurs mois, Newcastle est à la recherche d’un nouveau directeur sportif. En effet, le 28 mai dernier, Paul Mitchell, ancien directeur sportif de l’AS Monaco, avait claqué la porte des Magpies et avait poussé ces derniers à retrouver un dirigeant digne de ce nom pour mener le club dans la bonne direction. Ce samedi, les pensionnaires de St James Park ont trouvé l’élu avec Ross Wilson.

«Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Ross Wilson au poste de directeur sportif du club. Ross sera responsable de la stratégie sportive, du développement et du recrutement des équipes masculines, féminines et de l’Académie, et travaillera en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes et exécutives du football.»