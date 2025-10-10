Menu Rechercher
PL : Erling Haaland élu joueur du mois de septembre

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

Et un de plus ! Ce vendredi, Erling Haaland (25 ans) a été élu joueur du mois de septembre 2025 en Premier League. C’est la quatrième fois que le Norvégien remporte ce titre. Il faut dire qu’il a été très bon durant le dernier mois de compétition durant lequel il a marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive. Le tout, en seulement 3 apparitions.

Premier League
A storming September from Erling Haaland ⚡️

The @ManCity forward is @EASPORTSFC Player of the Month! 🤖
Voir sur X

Fier, le Cyborg s’est confié sur le site de Manchester City. «« Septembre a été un mois important pour nous, collectivement. Nous avons joué un très bon football, sommes restés invaincus et avons remporté des victoires importantes pour nos supporters. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe avec mes buts et mes performances. Maintenant, on continue à travailler dur chaque jour, car le calendrier après la trêve internationale est chargé. J’espère qu’on pourra maintenir le même niveau et gagner encore plus de matches.» Pour cela, Guardiola et les Cityzens comptent sur un Haaland en pleine forme.

Pub. le - MAJ le
