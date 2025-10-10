Menu Rechercher
Christophe Dugarry recadre Raphaël Varane

Depuis la fin de sa carrière, Raphaël Varane tente de faire prendre conscience des risques et dangers liés aux commotions cérébrales dans le football. Le champion du monde a alerté les instances à plusieurs reprises dans le but de faire limiter le jeu de tête chez les jeunes, pas forcément préparés pour encaisser des chocs aussi tôt (leur boîte crânienne n’est pas totalement consolidée à cet âge-là). Un combat jugé honorable par certains, moins par d’autres, à l’image de Christophe Dugarry.

❌ Varane milite pour l'interdiction du jeu de tête chez les enfants.

🗨️ Duga: "J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne comprends pas l'idée. C'est un débat ridicule"
«J’ai beaucoup de respect pour Raphaël Varane, c’est un garçon intelligent, posé, calme… S’il a eu cette réflexion à un moment donné, pourquoi pas ? Mais empêcher les joueurs de foot de jeu de tête avant 12 ans… je ne comprends pas l’idée. Donc ça veut dire qu’on les empêche aussi de sortir ? Imagine qu’il y en ait un qui prend le ballon dans parties génitales, peut-être qu’il va être infertile, ironise le champion du monde 98. Je trouve que ce sont des combats ridicules. Une dame qui prend sa voiture a plus de chances de faire un accident que celle qui ne la prend pas. Dans ces conditions, tu ne fais plus rien (…) Si le gamin prend un ballon à grande force dans la figure et tombe dans les pommes, évidemment qu’il faut voir le médecin et l’empêcher de retourner sur les terrains… Mais là, c’est une commotion cérébrale, c’est totalement différent. Ne plus faire des têtes au foot, je ne m’y attendais pas.»

