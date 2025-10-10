Le gros coup de gueule de Varane contre le jeu de tête chez les enfants

« Pas besoin avant 12 ans ! » C’est le message fort de Raphaël Varane, Champion du Monde 2018, qui milite pour l’interdiction du jeu de tête chez les enfants. « C’est un sujet important et sous-estimé, c’est un coup de gueule pour mettre en lumière la santé des jeunes », explique le défenseur pour RMC Sport. Selon lui, la France accuse un retard important sur ce sujet par rapport à d’autres pays : « il n’y a pas eu de nouvelles normes pour sécuriser le jeu de tête chez les enfants. Il y a une prise de conscience sur les commotions, mais il reste énormément à faire ».

Pour Raphaël Varane, la solution passe par l’âge minimal pour le jeu de tête et des protocoles stricts en cas de commotion : « quand le cerveau est en plein développement, il y a des précautions à prendre ». L’ancien international souligne aussi l’importance de sensibiliser les jeunes joueurs aux risques : « il faut qu’ils prennent conscience des répercussions à court et long terme ». S’il n’imagine pas un football sans tête pour les adultes, il insiste sur la nécessité de limiter les répétitions inutiles et de mieux protéger les enfants : « à 8 ou 9 ans, il n’y a pas d’intérêt à travailler le jeu de tête, autant les préserver ». Le message est passé.