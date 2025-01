Raphaël Varane reconverti en éducateur !

À peine retraité des terrains, Raphaël Varane met déjà à disposition son expérience pour les nouvelles générations. L’ancien défenseur central du Real Madrid, arrivé à Côme cet été plus dans un rôle d’ambassadeur que de joueur après sa grave blessure, a pris sa retraite en cours de saison, et occupe désormais un rôle d’éducateur ponctuel pour l’école de football du club. Il intervient lors d’initiatives spécifiques, et se rend à présent plus fréquemment disponible pour les «Stages Varane», un système de camp d’été en place depuis 2019.

«J’ai accumulé beaucoup d’expérience dans le football et l’une des valeurs les plus importantes que j’ai apprises est la résilience : je pense qu’il est fondamental d’avoir de la force mentale et de la confiance, mais il est tout aussi important de partager son savoir et de communiquer, tant au sein du club qu’avec la communauté qui l’entoure», a déclaré le champion du monde 2018 pour justifier son choix. Une nouvelle carrière qui le mènera sur les bancs de grands clubs ?