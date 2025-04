Naples : une grande pépite bientôt offerte à Antonio Conte ?

Dans son entretien exclusif chez Tutto Mercato Web, la pépite ukrainienne du Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov, est revenu sur la rumeur l’envoyant à Naples d’Antonio Conte : «j’ai entendu parler de l’intérêt de Naples et, pour être honnête, j’en suis ravi. Lorsqu’un club comme celui-là s’intéresse à toi, c’est une belle reconnaissance de ton travail et de tes progrès. Surtout qu’on parle de l’Italie, où l’intelligence tactique et la qualité des milieux de terrain sont très appréciées. Cela signifie que je suis sur la bonne voie. Je n’ai eu aucun contact personnel avec Conte, ni messages ni appels. Travailler avec quelqu’un comme lui serait une formidable opportunité. Cependant, j’essaie toujours de rester calme. Pour un footballeur, il est important de ne pas se laisser décourager. Je suis au Shakhtar et tout arrivera au bon moment. Si c’est l’Italie, tant mieux. Si c’est autre chose, tant mieux. L’important est de progresser chaque jour».

Il a ensuite parlé des nombreux clubs sur ses tablettes : «bien sûr, quand on parle de clubs comme Naples ou la Juventus, c’est le rêve de tout joueur. J’ai grandi en regardant la Serie A, je me souviens des grands matchs de vos équipes, des joueurs légendaires qui y ont évolué. Jouer dans ces stades, devant ces supporters, c’est quelque chose de spécial. Je ne l’ai jamais caché : je veux me mesurer aux meilleurs dans un championnat de haut niveau. Mais pour moi, il est important que le transfert se fasse au bon moment. Pas seulement « aller en Europe », mais rejoindre une équipe où j’aurai une réelle chance de jouer, de progresser et de jouer un rôle important dans le projet».