Atalanta : Ademola Lookman a séché l’entraînement !

Le bras de fer entre Ademola Lookman et l’Atalanta prend une tournure de plus en plus tendue. Après le refus par la Dea de l’offre de 42 M€ + 3 M€ de bonus formulée par l’Inter vendredi, l’attaquant nigérian a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Ce lundi, il ne s’est pas présenté à Zingonia pour la reprise de l’entraînement, sans justification médicale apparente. Une absence lourde de sens, qui semble traduire une rupture nette avec le club bergamasque. Non seulement Lookman a séché la séance, mais il n’a pas non plus déjeuné avec ses coéquipiers ce midi au centre d’entraînement. Une attitude qui confirme son désir affiché de rejoindre l’Inter, malgré la fermeté du directeur général Luca Percassi, qui a balayé l’idée d’un départ immédiat en marge de la présentation de Marco Sportiello.

«C’est une bonne occasion de clarifier ce qui s’est passé. L’année dernière, face à une offre de 20 millions d’euros du PSG, le joueur nous a demandé de le vendre. L’Atalanta, étant un club respectable et respecté avec des valeurs, a promis de pouvoir vendre le joueur lors de ce mercato à deux conditions qu’il nous avait lui-même posées : premièrement, qu’il rejoigne un club européen de premier plan et qu’en Italie, il ne soit jamais vu sous un autre maillot que celui de l’Atalanta, tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il a reçu du club. Aujourd’hui, la situation que vous connaissez est très différente. En tout cas le club est toujours attentif à évaluer les statuts et les valeurs de ses joueurs, mais comme toujours c’est le club de l’Atalanta qui décidera à la fin». L’affaire pourrait encore s’envenimer dans les jours à venir.