Ademola Lookman tacle l’Atalanta et réclame son départ immédiat

Ademola Lookman officialise sa demande de départ de l’Atalanta. Dans un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’attaquant nigérian a exprimé son attachement au club tout en affirmant vouloir vivre « une nouvelle aventure » après trois saisons à Bergame. « Au cours des trois dernières années à l’Atalanta, j’ai tout donné. Non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. J’ai toujours porté le maillot avec fierté et j’ai essayé de représenter ce club et la ville de Bergame avec cœur, passion et dévouement » insiste-t-il .

Lookman rappelle avoir partagé « des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire », évoquant notamment la victoire en Europa League. « Gagner l’Europa League et me tenir aux côtés de mes coéquipiers ce soir-là à Dublin pour célébrer avec nos supporters a été l’un des moments les plus fiers de ma carrière jusqu’à présent. » Il souligne aussi que « l’Atalanta, et surtout ses supporters, font désormais partie de moi » et qu’il s’est « toujours senti chez (lui) » à Bergame.

Un divorce compliqué avec son club

S’il assure avoir toujours été loyal, l’attaquant explique que la situation s’est dégradée ces derniers mois. « Bien que j’aie reçu une offre conforme à ce que je pense avoir été discuté, le club bloque l’opportunité pour des raisons que je ne comprends pas. » Lookman dénonce « de nombreux mois de promesses non tenues » et ce qu’il considère comme « un mauvais traitement » à son égard. « Je peux confirmer que j’ai maintenant déposé une demande officielle de transfert. »

Enfin, le joueur adresse un message direct aux tifosi. « Je tiens à dire ceci aux supporters, qui sont le cœur de ce club : je suis vraiment désolé d’en arriver là. J’espère que vous comprendrez cette situation incroyablement difficile. » Il conclut en souhaitant « trouver une solution à l’amiable pour toutes les parties dès que possible », alors que des rumeurs insistantes l’envoient du côté de l’Inter Milan.

L’Inter Milan tiendrait déjà un accord avec le joueur

De son côté, l’Inter Milan, désormais dirigé par Cristian Chivu après le départ de Simone Inzaghi, a déjà lancé son renouvellement avec Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic, Nicola Zalewski et le retour de Pio Esposito. Les Nerazzurri disposeraient également, selon la presse italienne, déjà de l’accord d’Ademola Lookman pour une venue. Quant au montant, le transfert, estimé à 40 M€ par l’Inter contre 50 M€ demandés par la Dea, reste à négocier.