L’Inter lance l’opération Ademola Lookman !

La saison aurait pu être fabuleuse, elle s’est achevée en eau de boudin. L’Inter a tout perdu dans le sprint final, la Serie A, la Coupe d’Italie et bien évidemment la Ligue des Champions. La fin d’un cycle symbolisée par le départ du coach Simone Inzaghi. Son successeur, Cristian Chivu, doit amener du sang neuf et régénérer les esprits, qui se sont échauffés entre joueurs au cours des dernières semaines, en témoigne le clash entre Lautaro Martinez et Hakan Calhanoglu.

La suite après cette publicité

Les dirigeants ont déjà avancé le renouvellement de l’effectif avec les arrivées déjà bouclées de Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic et Nicola Zalewski, plus les retours de prêts (dont le prometteur Pio Esposito). Mais l’Inter est visiblement décidé à frapper un grand coup sur le mercato italien. Le nouvel entraîneur de l’Inter Milan Cristian Chivu l’a demandé à ses dirigeants : il veut un attaquant au profil différent de ce dont il dispose dans son effectif.

Les discussions ont débuté

Sa priorité se nomme Ademola Lookman. Le Nigérian de l’Atalanta Bergame serait même déjà d’accord avec l’Inter pour les rejoindre selon les informations de Sky Italia, reprises par l’ensemble de la presse italienne ce mercredi soir. Un coup qui semblait hors de portée il n’y a pas si longtemps, quand Lookman avait achevé sa saison 2023-2024 par un retentissant triplé en finale de la Ligue Europe contre le Bayer Leverkusen. Resté à l’Atalanta malgré des approches de Premier League, il a de nouveau affiché une belle efficacité en Serie A cette saison, avec 15 réalisations.

La suite après cette publicité

Il va toutefois falloir s’entendre entre clubs donc. L’Inter Milan a fait savoir à l’Atalanta qu’il était disposé à offrir 40 M€ pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur de 27 ans. Mais la Dea en attend plus, au moins 50 M€. Les discussions viennent de débuter entre les deux formations. L’Inter serait capable de lâcher 40 M€ sans avoir besoin de vendre de joueurs, mais en prenant Lookman, son secteur offensif serait très chargé avec Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Bonny, Esposito. Quelques départs sont déjà dans les tuyaux, notamment Taremi.