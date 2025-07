Cristiano Ronaldo veut recruter une star à 100 M€

En fin de contrat, Cristiano Ronaldo (40 ans) a paraphé un nouveau bail avec Al-Nassr. Outre un énorme salaire et des avantages, le Portugais a aussi obtenu d’avoir encore plus de poids dans le recrutement. Il a notamment été pour l’arrivée du nouveau coach Jorge Jesus. Ce lundi, Sport assure qu’il n’hésite pas non plus à glisser quelques noms à sa direction concernant le recrutement d’un élément offensif.

Le média catalan assure que CR7 a demandé à ses dirigeants de tenter le coup pour Luis Diaz (28 ans). Un joueur que Liverpool ne veut pas lâcher mais pour lequel il a fixé un prix symbolique de 100 M€. En plus de devoir convaincre les Reds et le joueur, Al-Nassr devrait aussi battre la concurrence incarnée par le Barça et surtout le Bayern Munich. Un dossier a priori compliqué pour le club de Cristiano Ronaldo.