Ligue des Champions : Nice tombe sur du très lourd pour le 3e tour préliminaire avec Benfica

La saison dernière, la lutte pour les places en Ligue des Champions a été rude en Ligue 1. Derrière l’intouchable champion, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco ont terminé sur le podium. Un classement qui permet aux deux formations de rejoindre directement les Franciliens en phase de poules de la C1 2025/2026. Devançant le Lille OSC (5e), l’Olympique Lyonnais (6e) et le Racing Club de Strasbourg (7e), c’est l’OGC Nice qui a su arracher la quatrième place synonyme de qualification pour le troisième tour préliminaire.

Et ce lundi, l’UEFA a procédé au tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une échéance qui intervient juste avant le déroulement du 2e tour préliminaire dont les matches aller débutent à partir de demain. Et du côté de la Suisse et de Nyon, on a eu la main lourde pour l’OGC Nice, représentant français à ce stade de la compétition. Compte tenu de leur faible coefficient UEFA (20.000), les Aiglons étaient obligés de tomber sur un adversaire redoutable avec Benfica, le FC Bruges, le Feyenoord et le vainqueur du 2e tour entre les Rangers et le Panathinaïkos.

Nice face à l’ogre Benfica

Un rude programme pour le club azuréen qui a finalement hérité du pire adversaire possible. Ainsi, les Aiglons devront croiser le fer avec Benfica avant un éventuel tour de barrages. Habitué de la compétition, Benfica n’a pas loupé la phase de poules de la Ligue des Champions depuis la saison 2020/2021 et un échec au troisième tour préliminaire contre le PAOK Salonique (2-1). La mission s’annonce donc compliquée pour Nice qui devra faire un exploit contre les pensionnaires de l’Estadio da Luz qui recevront en plus au match retour.

Le match aller aura lieu le 5 ou le 6 août tandis que le retour est prévu au 12 août. En cas de défaite, les joueurs de Franck Haise seront reversés en phase de Ligue de la Ligue Europa. Il y aura également un duel intéressant entre le Feyenoord et Fenerbahçe tandis que le FC Bruges défiera le vainqueur du duel entre les Norvégiens du SK Brann et les Autrichiens du Red Bull Salzbourg.

Le calendrier du 3e tour préliminaire

Voie des Champions

FK RFS (LVA) ou Malmö FF (SUE) - FC Copenhague (DEN) ou KF Drita (KOS)

KuPS (FIN) ou Kaïrat Almaty (KAZ) - Slovan Bratislava (SVK) ou HŠK Zrinjski Mostar (BOS)

Lech Poznan (POL) ou Breiðablik (ISL) - Lincoln Red Imps (GIB) ou Étoile Rouge de Belgrade (SER)

HNK Rijeka (CRO) ou Ludogorets Razgrad (BGR) - FC Noah (ARM) ou Ferencvaros (HUN)

Ħamrun Spartans (MLT) ou Dynamo Kiev (UKR) - Paphos (CYP) ou Maccabi Tel Aviv (ISR)

FK Shkëndija (MKD) ou FCSB (ROU) - Shelbourne FC (IRL) ou Qarabağ FK (AZE)

Voie de la Ligue