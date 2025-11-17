Match France U21 - Îles Féroé U21 en direct commenté
Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - lundi 17 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France U21 et Îles Féroé U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre France U21 et Îles Féroé U21. Ce match aura lieu le lundi 17 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France U21 et Îles Féroé U21.
Arbitres
Igor Boșcaarbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France U21 et Îles Féroé U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 novembre 2025 à 21:00 sur YouTube.
Où voir le match France U21 Îles Féroé U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
Quelles sont les compositions officielles du match entre France U21 et Îles Féroé U21 ?
France U21 : le coach G. Baticle a choisi une formation en 4-3-3 : E. Jaouen, J. Belocian, L. Yoro, N. Zézé, S. Kumbedi, S. Bouabré, L. Ugochukwu, V. Atangana, E. Kroupi, M. Meïté, M. Tel.
Îles Féroé U21 : de son côté, l'équipe dirigée par Ó. Mikkelsen évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : H. Arngrímsson, J. Vilhelmsen, I. Arngrímsson, E. Mouritsen, V. Jónsson, B. Thorleifsson, H. Sørensen, Á. Atlason, Mattias Johnnyson Hellisdal, Á. Samuelsen, J. Gullfoss.
Qui arbitre le match France U21 Îles Féroé U21 ?
Igor Boșca est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match France U21 Îles Féroé U21 ?
Grenoble accueille le match au Stade des Alpes.
Quelle est la date et l'heure du match France U21 Îles Féroé U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
Qui a marqué le but pour France U21 ?
Un seul but a été inscrit pour France U21 par M. Tel 37' (sp.).