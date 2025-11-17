Menu Rechercher
1 - 0
42'
Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
France U21
1 - 0
42'
Îles Féroé U21
Diffusé sur YouTube
Temps forts
37'
1 - 0
M. Tel (SP)
Voir le live commenté
Classement live 1 France U21 10 2 Îles Féroé U21 9
Compositions France U21 4-3-3 Îles Féroé U21 5-4-1
Analyse avant-match

Série en cours
N
V
V
D
V
D
D
V
V
V
Rencontres précédentes
67% 2 Victoires 33% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Louis Leroux Louis Leroux Blessure à la cuisse Robin Risser Robin Risser Blessure à la tête Guillaume Restes Guillaume Restes Blessure à la cuisse

Match France U21 - Îles Féroé U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - lundi 17 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France U21 et Îles Féroé U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre France U21 et Îles Féroé U21. Ce match aura lieu le lundi 17 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France U21 et Îles Féroé U21.

Arbitres

Igor Boșca arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Victor Mardari arbitre assistant
Vladislav Lifciu arbitre assistant
Daniel Luca quatrième arbitre

Lieu du match

Stade des Alpes Grenoble
Stade des Alpes
  • Année de construction : 2008
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 20068
  • Affluence moyenne : 6858
  • Affluence maximum : 19622
  • % de remplissage : 33

Match en direct

Date 17 novembre 2025 21:00
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code FRA-FRO
Zone Europe
Équipe à domicile France U21
Équipe à l'extérieur Îles Féroé U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France U21 et Îles Féroé U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 novembre 2025 à 21:00 sur YouTube.

Où voir le match France U21 Îles Féroé U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France U21 et Îles Féroé U21 ?

France U21 : le coach G. Baticle a choisi une formation en 4-3-3 : E. Jaouen, J. Belocian, L. Yoro, N. Zézé, S. Kumbedi, S. Bouabré, L. Ugochukwu, V. Atangana, E. Kroupi, M. Meïté, M. Tel.

Îles Féroé U21 : de son côté, l'équipe dirigée par Ó. Mikkelsen évolue dans un système de jeu en 5-4-1 : H. Arngrímsson, J. Vilhelmsen, I. Arngrímsson, E. Mouritsen, V. Jónsson, B. Thorleifsson, H. Sørensen, Á. Atlason, Mattias Johnnyson Hellisdal, Á. Samuelsen, J. Gullfoss.

Qui arbitre le match France U21 Îles Féroé U21 ?

Igor Boșca est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France U21 Îles Féroé U21 ?

Grenoble accueille le match au Stade des Alpes.

Quelle est la date et l'heure du match France U21 Îles Féroé U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour France U21 ?

Un seul but a été inscrit pour France U21 par M. Tel 37' (sp.).

Top commentaires
Comparer les stats du match
