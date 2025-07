Rennes : le communiqué cinglant des supporters contre l’arrivée de Valentin Rongier

Comme nous vous le révélions en exclusivité ce dimanche, Valentin Rongier et Quentin Merlin sont sur le point de rejoindre le Stade rennais alors qu’un accord total a été trouvé avec l’OM pour l’arrivée des deux anciens Nantais. Mais voilà, l’arrivée d’anciens Canaris pose problème au Roazhon Park. Alors que Quentin Merlin passe entre les gouttes, l’arrivée de Valentin Rongier à Rennes fait grincer des dents. Ancien capitaine du FC Nantes, le milieu de 30 ans s’était notamment illustré à travers de nombreuses invectives contre le club breton lors de son passage à Nantes. Dans une interview, ce dernier avait même déclaré qu’il ne pourrait jamais porter les couleurs du SRFC durant sa carrière. Des propos que n’ont pas oublié les supporters rennais. Ce lundi, le groupe de supporters Roazhon Celtic Park est sorti du bois et a délivré un communiqué piquant contre le joueur. Le groupe de supporters s’est également indigné contre la direction bretonne et a annoncé s’opposer à ce transfert :

«C’est avec une certaine stupeur que nous avons appris le probable recrutement de Valentin Rongier au sein de l’effectif du Stade Rennais. Nul besoin de rappeler aux supporters Rouge et Noir l’aversion affichée de ce joueur envers notre club. Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias - dans lesquelles il affirmait ne « jamais pouvoir signer au Stade Rennais » car il représente son club « ennemi » et jurait de « rester Nantais à jamais » - Valentin Rongier n’a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs. Au-delà du joueur, c’est la direction du club que nous pointons du doigt. Comment ne pas souligner l’hypocrisie flagrante de ceux qui, il y a quelques semaines encore, organisaient un week-end autour de « l’identité Rouge et Noir »… pour aujourd’hui envisager l’arrivée d’un joueur qui incarne tout le contraire ? En matière d’identité, de cohérence et de respect du peuple Rouge et Noir, nous attendons mieux. Ce recrutement serait pour nous un affront s’il aboutit et nous ne pourrons l’accepter.» Voilà qui est dit.