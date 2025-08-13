Menu Rechercher
Commenter 3
Bundesliga

Le directeur sportif du Bayern très clair sur la situation de Kingsley Coman

Par Allan Brevi
1 min.
Kingsley Coman @Maxppp

Alors que le Bayern Munich a conclu sa pré-saison avant la Supercoupe par une victoire contre Zurich en amical, une performance rassurante saluée par le directeur sportif, Christoph Freund. Malgré l’absence de Kingsley Coman lors de ce match, Freund a tenu à clarifier la situation sur l’ancien du PSG, expliquant que l’international français était simplement malade et que, sans cela, il aurait été aligné. « Il y a toujours beaucoup de rumeurs et de spéculations, mais rien de nouveau à signaler pour le moment », a ajouté Freund au micro de Sky Sport, soulignant que Coman reste pleinement un joueur du Bayern, en tout cas pour le moment.

La suite après cette publicité

Concernant les éventuelles négociations autour d’un transfert de Coman vers Al-Nassr, le directeur sportif a insisté sur le fait qu’aucune information supplémentaire n’était à relayer pour l’instant. « Nous ne spéculons pas. Beaucoup de choses ont déjà été rapportées. Il n’y a rien de plus à dire pour le moment », a-t-il déclaré. Arrivé en 2015 (sous forme de prêt avant d’être définitivement transféré deux ans plus tard depuis la Juventus), Coman demeure un élément actif du Bayern Munich, malgré qu’un accord entre les deux camps soit proche d’être trouvé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
SPL
Bayern Munich
Nassr
Kingsley Coman

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Kingsley Coman Kingsley Coman
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier