Le directeur sportif du Bayern très clair sur la situation de Kingsley Coman

Alors que le Bayern Munich a conclu sa pré-saison avant la Supercoupe par une victoire contre Zurich en amical, une performance rassurante saluée par le directeur sportif, Christoph Freund. Malgré l’absence de Kingsley Coman lors de ce match, Freund a tenu à clarifier la situation sur l’ancien du PSG, expliquant que l’international français était simplement malade et que, sans cela, il aurait été aligné. « Il y a toujours beaucoup de rumeurs et de spéculations, mais rien de nouveau à signaler pour le moment », a ajouté Freund au micro de Sky Sport, soulignant que Coman reste pleinement un joueur du Bayern, en tout cas pour le moment.

Concernant les éventuelles négociations autour d’un transfert de Coman vers Al-Nassr, le directeur sportif a insisté sur le fait qu’aucune information supplémentaire n’était à relayer pour l’instant. « Nous ne spéculons pas. Beaucoup de choses ont déjà été rapportées. Il n’y a rien de plus à dire pour le moment », a-t-il déclaré. Arrivé en 2015 (sous forme de prêt avant d’être définitivement transféré deux ans plus tard depuis la Juventus), Coman demeure un élément actif du Bayern Munich, malgré qu’un accord entre les deux camps soit proche d’être trouvé.