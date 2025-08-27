Menu Rechercher
Commenter 1
DFB Pokal

Coupe d’Allemagne : le Bayern s’est fait peur

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kane célèbre son but @Maxppp

Le Bayern Munich entamait ce mercredi sa campagne en Coupe d’Allemagne, en étant opposé au modeste Wiesbaden, club de 3e division. Les Bavarois, avec Kane, Olise et Luis Diaz alignés d’entrée, ont vite pris les commandes de la rencontre, et l’attaquant anglais a ouvert le score sur penalty à la 16e minute.

La suite après cette publicité

Puis c’est le Français Michael Olise qui a doublé la mise au retour des vestiaires. Luis Diaz a quant à lui raté plusieurs occasions franches, ce qui a coûté cher à son équipe, puisque Wiesbaden a réduit la marque grâce à Kaya à la 64e minute, avant d’égaliser à la 70e minute, grâce au même Kaya. Le Bayern avait perdu le fil, au point que même Harry Kane ratait un nouveau penalty. Mais c’est bien l’Anglais qui sauvait son club à la 94e minute en profitant d’une erreur du portier pour inscrire le but de la victoire, de la tête.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

DFB Pokal
Bayern Munich
Wiesbaden

En savoir plus sur

DFB Pokal Coupe d'Allemagne
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Wiesbaden Logo Wehen Wiesbaden
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier