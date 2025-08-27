Coupe d’Allemagne : le Bayern s’est fait peur

Le Bayern Munich entamait ce mercredi sa campagne en Coupe d’Allemagne, en étant opposé au modeste Wiesbaden, club de 3e division. Les Bavarois, avec Kane, Olise et Luis Diaz alignés d’entrée, ont vite pris les commandes de la rencontre, et l’attaquant anglais a ouvert le score sur penalty à la 16e minute.

Puis c’est le Français Michael Olise qui a doublé la mise au retour des vestiaires. Luis Diaz a quant à lui raté plusieurs occasions franches, ce qui a coûté cher à son équipe, puisque Wiesbaden a réduit la marque grâce à Kaya à la 64e minute, avant d’égaliser à la 70e minute, grâce au même Kaya. Le Bayern avait perdu le fil, au point que même Harry Kane ratait un nouveau penalty. Mais c’est bien l’Anglais qui sauvait son club à la 94e minute en profitant d’une erreur du portier pour inscrire le but de la victoire, de la tête.